Сеул, , 22:26 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры PlayerUnknown’s Battlegrounds планируют добавить в неё функцию, которую уже давно ждут геймеры. Об этом 4 сентября сообщил портал Comicbook.

Создатели популярной «королевской битвы» хотят включить в неё рейтинговый соло-режим. Пока не известно, когда именно это произойдёт, однако в PUBG Corporation отметили, что сотрудники компании «активно работают» над его реализацией, и что соответствующая информация появится в ближайшее время.

«Мы хотим, чтобы вы знали, что мы четко и ясно услышали ваш запрос», — написала компания на своей Twitter-странице.

https://twitter.com/PUBG_Support/status/1301439866467545088

Рейтинговые матчи появились в PlayerUnknown’s Battlegrounds в мае 2020 года. Тогда же разработчики добавили в игру ботов (противников, управляемых компьютером).

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: в PlayerUnknown’s Battlegrounds появились боты и рейтинговые матчи