Лос-Анджелес, США, , 22:17 — REGNUM Компания Riot Games была вынуждена удалить из многопользовательского тактического шутера Valorant героя Omen. Об этом 4 сентября сообщил портал Screen Rant.

Это произошло после того, как разработчики выпустили обновление, сделавшее персонажа неуязвимым. Всё, что требовалось геймерам для активации «режима бога» — это включить ультимативную способность Omen и отключить её до окончания раунда. После этого Omen становился бессмертным до конца матча.

Кроме того, агент получл возможность телепортироваться за защитные барьеры до начала раунда и занимать важные позиции. В результате Riot Games решила удалить персонажа из игры.

Ранее создатели Valorant сообщили, что балансировать карту Ascent они продолжали на протяжении пяти лет. Они пояснили: это происходило потому, что карта продолжала развиваться в ходе разработки и совершенствования игры.

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