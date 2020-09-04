Ростов-на-Дону, , 22:14 — REGNUM В Таганроге Ростовской области взяли под охрану рощу «Дубки», дубы-долгожители, а также группу деревьев в парке культуры и отдыха имени Горького. Постановление о присвоении этим зелёным зонам статуса особо охраняемых территорий местного значения вступило в силу 4 сентября, сообщили ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Напомним, что ранее к региональным властям с просьбой о сохранении деревьев обратились общественники. Таганрожцы опасались, что зелёные насаждения могут пойти под снос.

Согласно документу, зелёные насаждения должны быть сохранены. Запрещена заготовка живицы и древесных соков, отлов и уничтожение животных, повреждение почвы, размещение мусора, разведение костров, проезд, стоянка и мойка транспорта.

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