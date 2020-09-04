Женева, Швейцария, , 22:04 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 285 387 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 6014 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 4 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

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Как сообщается, всего за период с начала пандемии во всём мире выявлено уже 26 171 112 инфицированных коронавирусом, по меньше мере 865 154 пациента скончались.

Первую десятку стран по распространению инфекции, согласно последним данным, составляют США, Бразилия, Индия, Россия, Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания и Аргентина.

Напомним, накануне в ВОЗ сообщали о 279 338 новых случая заражения коронавирусом и 6318 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.