Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Редакция портала DSOGaming провела тестирование игры Marvel's Avengers. Результаты исследования были опубликованы 4 сентября на сайте издания.

Для тестов журналисты использовали ПК с процессором Intel i9 9900K и 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3600 МГц. Тестирование проводилось на видеокартах Radeon RX580 и RX Vega 64 от AMD, и RTX 2080Ti, GTX980Ti, GTX690 от Nvidia.

Поскольку Marvel's Avengers не имеет встроенного теста производительности, в качестве такового использовалась самая первая миссия игры.

При разрешении 1080p и настройках графики Ultra производительность видеокарты AMD Radeon RX580 падала до 38 FPS (кадров в секунду), стабильные 60 FPS не удалось получить даже после того, как журналисты установили средние настройки графики.

Единственной видеокартой, которая смогла обеспечить стабильные 60 FPS при разрешении 1080p и настройках Ultra стала RTX 2080 Ti. AMD Radeon RX Vega 64 смогла в среднем выдавать 65 FPS, однако иногда значение показателя cнижалось до 53 FPS. С полным отчётом желающие могут ознакомиться в соответствующей статье.

Полноценный релиз Marvel's Avengers состоялся сегодня, 4 сентября 2020 года. Ранее создатели игры попросили участвовавших в бета-тестировании игры геймеров не рассказывать в сети о сюжете.

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