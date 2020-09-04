Вашингтон, , 21:19 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показаны шесть минут геймплея (игрового процесса) будущей Call of Duty: Black Ops Cold War. Ролик был выложен 4 сентября на форуме Reddit.

В нём демонстрируется многопользовательская игра, матч формате 6 на 6. Некоторые СМИ отметили, что видео, скорее всего, показывает альфа-версию игры, и что по нему не стоит судить о графике будущей Call of Duty. Тем не менее, поклонники франшизы могут получить представление о механиках боя и игровом процессе в целом.

Ранее разреботчики сообщили, что 9 сентября 2020 года они расскажут геймерам о многопользовательском режиме Call of Duty: Black Ops Cold War. Релиз игры запланирован на 13 ноября 2020.

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