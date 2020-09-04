Вашингтон, , 21:08 — REGNUM Компания Ubisoft может представить ремейк игры Prince of Persia во время предстоящего онлайн-мероприятия Ubisoft Forward. Об этом 3 сентября в своём подкасте сообщил известный аналитик, инсайдер и автор Bloomberg Джейсон Шрайер.

«Ubisoft планировала анонсировать несколько игр, таких как Prince of Persia Remake», — сказал Шрайер, напомнив, что информация об этом проекте попала в сеть в августе 2020 года.

Издание DSOGaming отметило, что Шрайер является крайне надёжным источником, таким образом, можно с уверенностью утверждать, что Ubisoft действительно занимается разработкой этой игры.

Ранее инсайдеры сообщили, что релиз Prince of Persia Remake может состояться в какие-то из праздников 2020 года, однако существует вероятность, что Ubisoft перенесёт его на 2021 год. Стоит отметить, что пока нет точной информации о том, ремейк какой именно игры франшизы хочет выпустить разработчик.

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