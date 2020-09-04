Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Глава студии Larian Майкл Доус объяснил, почему стоимость ПК-версии будущей игры Baldur's Gate 3 в США составит $60. Публикацию он разместил 3 сентября на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что, таким образом, третья часть Baldur's Gate станет самой дорогой игрой Larian, например, копия ПК-версии Divinity: Original Sin 2 продавалась по $45. Разработчик пояснил, что цена Baldur's Gate 3 отражает размер игры и объём тех усилий, которые приложила команда разработчиков.

«DOS2 (Divinity: Original Sin 2 — ИА REGNUM) была сделана гораздо меньшей командой», — написал Доус, добавив, что сейчас в студии работает в два раза больше людей. Он также отметил, что Baldur's Gate 3 — это «более крупная, глубокая игра с гораздо более высокой производственной ценностью».

Ранее Larian сообщила, что Baldur's Gate 3 выйдет в ранний доступ (игра всё ещё находится в разработке, но доступна геймерам) 30 сентября 2020 года. По словам разработчиков, даже эта первоначальная версия подарит поклонникам франшизы 25-часовое приключение.

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