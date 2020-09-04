Газа, Палестина, 4 сентября 2020, 20:55 — REGNUM Сектор Газа сообщил о сотнях новых случаях COVID-19 за неделю, вирус впервые начал активно распространяться за пределы карантинных зон для въезжающих из-за границы, 4 сентября сообщает агентство Reuters.
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Первые несколько случаев заражения коронавирусом в Газе за пределами карантинных центров были зафиксированы 24 августа. Сейчас в секторе Газа подтверждено уже 603 случая COVID-19.
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