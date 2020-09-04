Агридженто, Италия, , 20:42 — REGNUM 20-летний выходец из Эритреи самовольно покинул здание центра по приему мигрантов в итальянской Сикулиане (на Сицилии), и, стараясь скрыться от преследовавших его правоохранителей, попал под колеса автомобиля на скоростной магистрали и погиб, передают местные СМИ в пятницу, 4 сентября.

При этом в результате того же ДТП пострадали и трое преследовавших беглеца полицейских, они доставлены в больницу. Водитель автомобиля задержан.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.