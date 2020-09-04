Париж, , 21:15 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 4 сентября, во Франции умерли 31 017 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 20 человек, сообщает национальная служба здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

За 24 часа в стране было зарегистрировано 8975 новых случаев заболевания. Кривая роста подтвержденных положительных случаев заболевания имеет положительный наклон с начала лета.

Около 5 тыс. больных получают лечение в больницах, 464 из них находятся в реанимации. По последним данным, за последние сутки это число выросло на 18 человек.

Напомним, что с начала сентября из-за коронавируса во Франции закрылись 22 школы.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус во Франции: общее число зараженных достигло 300 тысяч

Читайте развитие сюжета: Во Франции из-за коронавируса закрылись 22 школы