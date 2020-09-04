Рим, , 20:10 — REGNUM 66% родителей школьников Италии не понимают, как будет устроена работа образовательных заведений в новом учебном году, таковы данные исследования Ipsos, передает Mediaset в пятницу, 4 сентября.

Bert Kimura

70% родителей в той или иной степени испытывают беспокойство по поводу предстоящего учебного года. Второй, помимо непонимания «модальности» работы школ, причиной является опасения, что соблюдать дистанцию в школах не получится и дети заразятся коронавирусом.

Занятия в школах Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски — за исключением моментов ответа на вопросы преподавателей.

По данным на 4 сентября, в Италии умерли 35 518 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 11 (днем ранее — на 10). Выздоровели 209 027 человек, за сутки этот показатель увеличился на 537 (днем ранее — на 289). Число подтвержденных носителей выросло на 1733 (днем ранее — на 1397). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 274 644.

В настоящее время заражены 30 099 человек — на 1184 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже месяц, за это время оно увеличилось в 2,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.