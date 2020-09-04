Женева, Швейцария, , 19:53 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус снова предостерег страны мира от «вакцинного национализма», 4 сентября сообщает пресс-центр ВОЗ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вакцинный национализм продлит пандемию» , — заявил глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

ВОЗ призывает страны присоединиться к программе COVAX, направленный на помощь в закупке и справедливом распределении прививок для бедных стран. Некоторые страны, в том числе США, намерены поставлять вакцины только по двусторонним соглашениям.

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