Токио, , 08:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Японии коронавирусом заразились 588 человек, сообщает информационное агентство Jiji Press.

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Число погибших от COVID-19 за день увеличилось на 17 человек и достигло 1365. Четверо погибших — жители Токио, остальные из семи других префектур Японии.

В Токио короновирусом заразилось 136 человек. Чаще всего заражаются люди в возрасте 20−30 лет.

Число тяжело больных пациентов с COVID-19 увеличилось на одного и составило 28.