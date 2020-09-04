Вашингтон, , 19:26 — REGNUM В сеть попала информация о возможной дате релиза будущего фэнтезийного приключенческого боевика Immortals Fenyx Rising, которую геймеры также знают под названием Gods & Monsters. Об этом 4 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Утечку допустил магазин Microsoft Store, издание отмечает, что информация кажется достоверной. В скриншотах, которые успели сделать пользователи, содержится информация о том, что игра выйдет на консоли Xbox One 3 декабря 2020 года. Геймеры пришли к выводу, что релиз игры также состоится в этот день и на ПК.

По имеющейся информации, Immortals Fenyx Rising будет представлять собой игру с открытым миром, который будет состоять из семи уникальных регионов. Главная героиня получит оружие и силы богов, с их помощью она будет сражаться с могущественными противниками «в воздухе и на земле».

Геймерам также придётся решать различные головоломки. Ожидается, что Ubisoft сообщит новую информацию об этом проекте во время следующего онлайн-мероприятия Ubisoft Forward, которое пройдёт 10 сентября 2020 года.

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