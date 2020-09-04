Бишкек, 4 сентября 2020, 19:14 — REGNUM Сборная команда Киргизии не смогла выйти в финал соревнований по танковому биатлону, проходящих на подмосковном полигоне Алабино, пишет «Вечерний Бишкек».
Ранее киргизстанским танкистам удалось успешно пройти первый этап турнира и стать участниками полуфинальной эстафеты, в ходе которой экипажи должны были поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции.
Сборная Киргизии во время прохождения этого этапа не смогла проявить себя во время выполнения самого сложного упражнения — ведения флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров.
В итоге в финальную часть соревнований по таковому биатлону вышли команды России, Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Китая, Вьетнама, Лаоса и Мьянмы.