Бишкек, , 19:14 — REGNUM Сборная команда Киргизии не смогла выйти в финал соревнований по танковому биатлону, проходящих на подмосковном полигоне Алабино, пишет «Вечерний Бишкек».

Танковый биатлон Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее киргизстанским танкистам удалось успешно пройти первый этап турнира и стать участниками полуфинальной эстафеты, в ходе которой экипажи должны были поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции.

Сборная Киргизии во время прохождения этого этапа не смогла проявить себя во время выполнения самого сложного упражнения — ведения флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров.

В итоге в финальную часть соревнований по таковому биатлону вышли команды России, Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Китая, Вьетнама, Лаоса и Мьянмы.