Вашингтон, , 19:11 — REGNUM CD Project Red хочет сделать «Ведьмак 3: Дикая охота» игрой «нового поколения», выпустив соответствующее бесплатное обновление. Об этом 4 сентября разработчики сообщили на официальном сайте проекта.

Отмечается, что новая версия «Ведьмака 3» для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X получит поддержку технологий трассировки лучей, кроме того, создатели игры планируют уменьшить в ней время загрузки. Отмечатся, что те владельцы ПК, PS4 и Xbox One, которые ранее купили «Ведьмак 3», смогут получить обновление бесплатно.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что чтудия Spokko, являющаяся дочерней компанией CD Projekt, выложила в сеть первый геймплейный трейлер мобильной игры The Witcher: Monster Slayer по вселенной «Ведьмака», выполненное на основе технологии дополненной реальности. Пока нет информации о том, когда состоится её релиз.

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