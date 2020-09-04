Верхнеуральск, Челябинская область, , 18:30 — REGNUM В Челябинской области бывший глава расположенной в Верхнеуральске тюрьмы стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в 2019 году он отдал подчинённым распоряжение вывести осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении, для проведения работ за пределами учреждения. Семеро заключённых десять дней разбирали одно из зданий.

Оперативное сопровождение по этому делу ведут сотрудники Управления собственной безопасности регионального ГУФСИН. А следователи собирают и закрепляют доказательства.