Бишкек, , 18:25 — REGNUM В Киргизии с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 1 443 несовершеннолетних жителей республики. Об этом сегодня, 4 сентября, на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Дополнительные койки для больных коронавирусом. Киргизия Med.kg

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По его словам, больше всего случаев COVID-19 выявлено среди детей в возрасте от семи до пятнадцати лет — у 697 человек, а также в возрасте от одного года до шести лет — у 434 человек.

Также, по данным минздрава Киргизии, среди детей в возрасте до одного года зарегистрировано 123 случая, а среди подростков в возрасте от 16 до 18 лет — 189 случаев.

Подводя итог, заместитель министра отметил, что в республике не зарегистрировано ни одного случая смерти детей или подростков от коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что во время пандемии в Киргизии выявили 44 227 случаев коронавируса. Всего по республике зарегистрирован 1 061 летальный исход среди пациентов с диагнозом «COVID-19».