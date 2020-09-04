Чебоксары, , 18:19 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 4 сентября, заместитель министра культуры России Ольга Ярилова и врио главы республики Олег Николаев приняли участие в церемонии закладки камня будущего мемориала, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла. Руководитель республики в ходе церемонии отметил, что данную тему пять лет назад начинало и до сих пор ведёт ИА REGNUM, поблагодарив журналистов за поднятые малоизученные события тех лет.

Закладка памятного камня состоялась в Чебоксарах в мемориальном комплексе «Победа». Ольга Ярилова назвала строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей огромным подвигом чувашского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня знаменательный день. Российским военным историческим обществом и правительством региона принято решение о создании мемориала памяти. Убеждена, что этот памятник на века сохранит память об этих трагических событиях. Кроме мемориала, будет создан и электронный архив», — сказала замминистра.

Отметим, о необходимости создания центров архивных документов, связанных со Второй мировой войной, говорил президентВладимир Путин, чтобы «заткнуть рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою родину и весь мир практически от коричневой чумы, от нацизма».

Врио главы Чувашии в ходе своего выступления отметил, что памятник будет воздвигнут в мемориальном комплексе «Победа», где сконцентрирована память о разных военных событиях. По его словам, важно «изучить то, что еще не изучено».

«На это нас нацеливает президент страны. Мы должны дойти до каждого, кто участвовал в строительстве этого стратегического важного объекта, зафиксировать воспоминания, прочувствовать и создать архивные материалы», — подчеркнул Олег Николаев.

Руководитель республики также отметил, что тему строительства в годы Великой Отечественной войны Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода начинало пять лет назад ИА REGNUM, впервые публикуя малоизвестные архивные документы.

Отметим, что на государственной уровень вопрос был вынесен в 2020 году: 9 мая Олег Николаев в ходе видеосвязи с главным редактором ИА REGNUM Модестом Колеровым подписал указ об объявлении 2021 года Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Под председательством вице-премьера Чувашии Аллы Салаевой был создан республиканский оргкомитет по проведению мероприятий, посвящённых строительству рубежей обороны в Чувашии, в состав которого вошла заместитель главного редактора ИА REGNUM Валентина Андреева.

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Напомним, что решение о строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода принял Государственный комитет обороны 13 октября 1941 года. Основной задачей было не допустить противника к промышленному центру — Казани. Протяжённость рубежей составила 380 км, что позволило бы опоясать окопами и траншеями всю республику (расстояние между крайними северной и южной точками в Чувашии составляет около 200 км).

Это строительство до сих пор является самой масштабной стройкой в Чувашии: если на фронт было мобилизовано 208 тыс. жителей республики, то «на окопы» — более 170 тыс. человек, а по другим данным — до 200 тысяч. При этом, по имеющимся сведениям, не менее 75% из них составляли женщины (также на «окопах» трудились старики и подростки). Таким образом, в Чувашии не только увековечат память о строителях Сурского рубежа, но и отдадут дань подвигу женщин, которые в тылу трудились до изнеможения, подрывая не только своё здоровье, но и отдавая жизнь.

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