Мурманск, , 18:16 — REGNUM В Мурманской области режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет продлили до 20 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Пожилая женщина в маске и перчатках Александр Куликов © ИА REGNUM

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«В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 20 сентября. Речь идёт о гражданах возраста 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за сутки выявили 70 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 13 110.