Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел материалы об административном правонарушении в пансионате «Синяя птица» на ул. Маршала Тухачевского, где проживают пожилые люди. В конце июля — начале августа в этом доме престарелых половина обитателей заболела COVID-19.

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К ответственности привлекли ООО «Феникс» за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих»).

Как установил суд, на 5 августа 2020 года из 26 проживающих в пансионате 13 были госпитализированы, а в самом заведении не были предприняты все необходимые меры по изоляции заболевших и по проведению дезинфекции пансионата, выявлены другие многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Представитель ООО «Феникс» с доказательствами нарушений согласился, просил о назначении минимального наказания. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

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