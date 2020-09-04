Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга не планирует вводить очередные жесткие меры для предпринимателей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с пандемией. Закрывать бизнес через две недели, когда ожидается вторая волна коронавируса, не будут.

5 Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом 4 сентября заявил заместитель главы городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов изданию «Фонтанка».

"Никто не планирует через две недели закрыть, бизнес закрывать будут в последнюю очередь», — пояснил чиновник.

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Однако в Смольном признают, что с началом нового учебного года и очного обучения школьников и студентов в Санкт-Петербурге увеличилось число мест возможного распространения инфекции. В связи с этим город нарастил объемы тестирований, чтобы контролировать ситуацию.

Добавим, ранее сообщалось, что администрация города разрабатывает план действий на случай второй волны коронавируса. В Смольном хотят увеличить запасы масок, респираторов и перчаток, медицинского оборудования, нарастить долю онлайн-услуг, переведя часть сотрудников на удаленку, а некоторые госуслуги оказывать онлайн. Также чиновники хотят продолжить развивать телемедицину и предложить бизнесу рекомендации по стандартам «гибридной формы работы».

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За последние сутки Петербурге зафиксировано 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 37 425 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2503 человека. Выздоровели 26 194 человека.

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