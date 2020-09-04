Нарьян-Мар, , 17:50 — REGNUM Власти Ненецкого автономного округа решили разрешить проведение массовых мероприятиях за пределами муниципальных образований.

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Как сообщили ИА REGNUM в окружной администрации, с предложением возобновить проведение массовых мероприятий выступил департамент образования, культуры и спорта НАО. Кроме того, глава ведомства предложил частично возобновить спортивные мероприятия и выезды спортсменов за пределы региона.

Оба предложения профильного ведомства были поддержаны членами штаба и приняты с одобрения главного государственного санитарного врача НАО.

«Несмотря на принятие этих мер, хотелось бы подчеркнуть, что жители НАО продолжают возвращаться из отпусков, с каникул, поэтому режим повышенной готовности и все меры, направленные на недопущение распространения коронавируса, мы сохраняем», — резюмировал Юрий Бездудный.

На сегодняшний день в специализированном инфекционном отделении Ненецкой окружной больницы нет пациентов с диагнозом COVID-19, 17 пациентов получают лечение амбулаторно по месту нахождения.