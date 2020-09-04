Саратов, , 17:35 — REGNUM В Саратовской области с 8 сентября возобновят работу кинотеатры. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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При этом кинотеатры должны работать с наполняемостью залов не выше 30% от общего количества мест.

Кроме того, в организациях, деятельность которых не приостановлена, продлевается до 20 сентября режим самоизоляции сотрудников в возрасте старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 4 сентября в регионе выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 12 760 случаев заражения SARS-CoV-2, из которых 8424 человека уже выздоровели. В настоящее время лечение в стационарах области получают 1162 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 239 пациентов нуждаются в кислородной поддержке, 78 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). С начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 79 жителей области.