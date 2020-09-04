Челябинск, , 17:33 — REGNUM В Челябинской области продлён режим повышенной готовности, введённый в марте из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Теперь спецмеры действуют по 20 сентября.

В основном они касаются лиц в возрасте старше 65 лет. Им рекомендовано быть на самоизоляции. А действующий режим позволяет им продлевать больничные листы.