Калуга, , 18:20 — REGNUM Открытый диалог и объединение усилий представителей некоммерческого сектора, органов исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления для формирования современного гражданского общества, — такова цель II областного Гражданского форума, который 4 сентября открылся в Калуге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На открытии Гражданского форума Admoblkaluga.ru

В этом году форум посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Он проходит под девизом «Мы память бережно храним!». В рамках форума были подведены итоги работы в Год памяти и славы, награждены представители некоммерческих организаций, одержавших победу во всероссийском конкурсе «Правнуки победителей». Программой форума предусмотрены различные форматы взаимодействия делегатов. В их числе — фотовыставка о деятельности поисковых отрядов региона «В объективе НКО Калужской области», выставка-презентация общественных проектов и продукции некоммерческих организаций «Калужская область — территория возможностей», театрализованная концертная программа.

В 2020 году 27 некоммерческих организаций области получили поддержку Фонда президентских грантов, а всего с 2017 года региональными НКО было привлечено более 180 млн рублей. В калужский областной реестр внесено 1594 некоммерческие организации, в том числе 454 общественные организации, девять национально-культурных автономий, 33 региональных отделений политических партий, 276 религиозных организаций, 181 автономная некоммерческая организация.

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