Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM Данные российских и зарубежные учёных свидетельствуют о том, что коронавирусная инфекция практически не передаётся от детей к взрослым. Об этом заявила 4 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«И наши ученые, и зарубежные говорят о том, что дети практически не передают вирус взрослым», — сказала она на встрече с медицинскими работниками Ростовской области, комментируя начало нового учебного года в России.

Напомним, с 1 сентября во всех российских регионах школы начали работу в очном режиме при соблюдению предписаний Роспотребнадзора по противодействию распространению коронавируса.