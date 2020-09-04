Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM Десятый класс лицея №554 Приморского района Санкт-Петербурга временно отправили на дистанционное обучение в связи с тем, что одна из учениц контактировала с лицом, заболевшим COVID-19. С 1 сентября обучение 1−11 классов в ГБОУ Лицей №554 началось в очном режиме, но уже на четвертый день один из классов распустили по домам.

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По данным издания «Фонтанка», сама ученица не болеет, но директор лицея решила отправить класс по домам, предварительно, до понедельника. Дети отправлены под наблюдение. Затем может быть принято решение о возвращении в школу.

В лицее проводятся дополнительные профилактические мероприятия.

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Ранее в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявляли, что не будут автоматически объявлять карантин в классах и школах при выявлении учащихся или учителей с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом COVID-19. В этих случаях решения о дальнейших действиях будут приниматься не автоматически, а индивидуально, в зависимости от ситуации и результатов обследования контактных лиц.

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Напомним, в Великом Новгороде 4 сентября целую школу на 600 учеников перевели на дистанционку из-за заболевания одного из педагогов.

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