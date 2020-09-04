Архангельск, , 16:58 — REGNUM Руководителя штаба Алексея Навального в Архангельске Андрея Боровикова оштрафовали за репост музыкального клипа в соцсети. Об этом ИА REGNUM сообщили в штабе.

Поводом для судебного разбирательства стал клип Децла и группы «Лигалайз», размещенный на странице Боровикова «Вконтакте». По решению суда, посчитавшего репост нарушением статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств), активист должен заплатить штраф в 4 тысячи рублей.

Боровиков заявил, что обжалует это решение в вышестоящем суде.