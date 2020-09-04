Батон-Руж, США, , 16:39 — REGNUM По меньшей мере 24 человека погибли в США от последствий разрушительного урагана «Лаура». Об это сообщает 4 сентября NBC News.

По информации телеканала, 19 человек погибли на территории штата Луизиана, ещё шесть летальных случаев зафиксировано в Техасе.

Луизиана оказался одним из наиболее пострадавших от удара стихии штатов. По заявлению губернатора Джона Бела Эдвардса, ураган привёл к многичисленным разрушениям и нанёс штату «катастрофический ущерб».

Согласно данным властей, в Луизиане и Техасе порядка 500 тысяч жителей остались без электричества.

Ураган «Лаура», обрушившийся на территорию США в конце августа, получил четвёртую категорию по пятибалльной шкале, а максимальная скорость ветра достигала 240 километров в час.

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