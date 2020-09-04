Вологда, 4 сентября 2020, 16:34 — REGNUM В Вологодской области начал работу Центр информации и аналитики региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, его деятельность направлена не только на оперативное решение задач, но и на анализ текущей социально-экономической ситуации в регионе.
«В зоне внимания Центра вся жизнь региона — от крупных аварий на объектах инфраструктуры до контроля за объектами Градсоветов. В ближайшей перспективе на базе Ситуационного центра будет осуществляться и прогнозирование процессов, происходящих в регионе», — рассказала руководитель Администрации Губернатора Вологодской области Инна Синягина.
Одним из блоков нового Центра станет платформа обратной связи — Центр управления регионом. Через Call-центр, социальные сети, сайт госуслуг, приёмную губернатора и обращения граждан в органы власти волнующие вологжан вопросы будут стекаться в Центр управления регионом.
Уже создана тепловая карта проблематики, за счёт которой сформируется топ-10 вопросов, наиболее волнующих жителей региона.
Как сообщало ИА REGNUM, Центр управления регионом был создан в Мурманской области.