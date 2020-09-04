Краснотурьинск, Свердловская область, 4 сентября 2020, 16:31 — REGNUM В Краснотурьинске Свердловской области рабочие снесли водонапорную башню, построенную в середине XX века. Снос завершился 4 сентября.
На её месте будут построены площади торгового центра, расположенного поблизости. В частности, появятся кинотеатр и фуд-корт.
Как писала в августе 2019 года «Областная газета», жители Краснотурьинска одобрили эту идею. Добавим, башня была построена в 1950-х годах, но по своему прямому назначению так и не использовалась.