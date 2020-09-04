Махачкала, , 16:31 — REGNUM Депутат из Курахского района Дагестана, который поймал беркута и вместе с сыном бил птицу металлической трубой, признан виновным в жестоком обращении с животным и незаконной охоте. За это суд приговорил его к штрафу, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе прокуратуры республики.

Уголовное дело против депутата сельсовета Икринский, делегированного в райсобрание Курахского района Дагестана, было возбуждено в начале июля. Установлено, что в марте он поставил самодельный капкан с приманкой из живой курицы рядом со своим участком в селе Икра. С помощью этой ловушки был отловлен беркут — хищная птица семейства ястребиных, охота на которых полностью запрещена.

После поимки хищника, депутат при своем малолетнем сыне ударил птицу металлической трубой по голове, а затем дал сделать то же самое ребенку. Все происходящее он снял на телефон, а затем выложил видео в интернет. После того как ролик распространился в соцсетях, полиция организовала проверку.

В прокуратуре отметили, что свою вину фигурант полностью признал. Кроме того, он за свой счет разместил на уличных баннерах социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными. Курахский районный суд назначил ему штраф в размере 120 тыс. рублей.