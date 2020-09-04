Калуга, , 16:34 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 человек за последние сутки, сообщает 4 сентября корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 195 положительных результатов тестов, 1 тыс. 109 человек находятся на лечении, 7 тыс. 17 человек выздоровели, 69 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (228), в Обнинске (136), в Людиновском районе (116), в Боровском районе (100), в Жуковском районе (67) и в Дзержинском районе (65).

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