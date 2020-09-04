История вопроса

В сентябре 2020 года в регионах России раньше обычного срока началась вакцинация от гриппа. Прививочная кампания проходит с рядом особенностей из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. В свою очередь вакцинацию от коронавируса после завершения всех испытаний предполагается начать в ноябре 2020 года.