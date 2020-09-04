Село Ворсино, Калужская область, , 16:32 — REGNUM В Калужской области 4 сентября в Боровском районе на площадке особой экономической зоны стартовал VI Международный экологический форум.

Владислав Шапша вручил награды муниципалитетам — лидерам областного экологического рейтинга Admoblkaluga.ru

В числе почётных гостей — врио губернатора области Владислав Шапша, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы Владимир Бурматов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, региональный министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина.

Тема форума 2020 года — внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). Перед началом пленарного заседания Владислав Шапша познакомился с выставкой, которую подготовили участники ежегодного областного конкурса «Экоорганизация». В нем приняли участие 34 предприятия. Победителями в различных номинациях стали АО «Л`Ореаль», ООО «Ново Нордиск», ООО «Хемофарм», ООО «РАЙТ-К», ООО «Форум», ООО «Техноплюс», ООО «АйСиЭм Гласс Калуга», «ЦЛАТИ по Калужской области» и детский сад «Золотые зёрнышки».

На открытии форума было зачитано приветствие, которое направил делегатам Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. В нем, в частности, говорится:

«Качество окружающей среды — важнейший фактор для благополучной жизни граждан России. Поэтому сохранить экологическое равновесие и уникальные экосистемы нашей страны, установить принципы наиболее рационального использования природных богатств — единая цель как для органов власти, так и для общественности… Уверен, что форум пройдёт в продуктивном ключе, а его решения придадут новый импульс системной реализации востребованных природоохранных инициатив».

В ходе пленарного заседания Владислав Шапша вручил награды муниципалитетам — лидерам областного экологического рейтинга: Обнинску, Юхновскому, Сухиничскому и Козельскому районам. Первенство в этом состязании одержал город Людиново и Людиновский район.

Оценивая уровень использования «зеленых стандартов» в регионе, Владислав Шапша отметил, что найти равновесие между развитием промышленности и сохранением окружающей среды — непростая задача. По его мнению, область «в начале большого пути». Именно поэтому неизменными остаются основные требования к инвесторам — экологичность производства и природоохранная политика.

«Я с уверенностью говорю, что сегодня мы добились того, что все новые проекты в области реализуются с высокой степенью экологической безопасности», — подчеркнул руководитель региона.

Комментируя важность данной работы, Владимир Бурматов отметил:

«Регион поддерживает ответственный бизнес. Особенно приятно награждение муниципалитетов. Насколько мне известно, ключевой критерий отбора — исполнение задач национального проекта «Экология».

Он также выразил мнение, что подобное ранжирование эффективности субъектов могло бы активизировать работу по достижению целевых показателей нацпроектов в масштабах страны.

В первый день прошли заседания трех секций, посвященных использованию «зеленых» технологий в бизнесе, образовании и в органах государственной власти.

5 сентября форум завершит работу в Калужском городском бору у домика лесника, где будут организованы ярмарка и мастер-классы для детей. Для юных футболистов проведет спортивный урок ФК «Калуга». Кроме того, состоится забег, в ходе которого волонтеры смогут внести свой вклад в наведение порядка в лесу.

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