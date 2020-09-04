Багдад, , 16:16 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Ираке за сутки, впервые преодолело отметку в пять тыс., сообщает 4 сентября минздрав страны.

По информации ведомства, в стране за сутки выявлено 5036 новых случаев заражения.

Отмечено, что из них более 1,3 тыс. приходится на столицу страны Багдад.

За тот же период скончались 84 пациента с диагнозом COVID-19.

Выздоровевшими признаны 3611 человек.

Всего в Ираке выявлено 252 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них умерли 7359 человек.

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