Екатеринбург, , 16:12 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту неоказания медицинской помощи сотрудниками из машины реанимации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сотрудники ведомства выясняют, был ли такой инцидент в действительности, и каковы его обстоятельства. В случае наличия оснований будут приняты должные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, на остановке Сварщиков мужчине стало плохо. Но медики из оказавшейся поблизости машины реанимации не помогли ему и даже не вышли из машины. Через некоторое время прибыла другая бригада, но гражданин скончался.

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