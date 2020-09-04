Брянск, , 16:29 — REGNUM Коронавирусом заразились несколько монахов Свенского Успенского монастыря Брянска. Обитель закрыта для посещений до 16 сентября.

Свенский Успенский монастырь (сс) Ajstalker

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Информацию о выявленных случаях заражения коронавирусом среди монахов в монастыре подтвердил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Сергей Попов. Точное количество заразившихся он не раскрыл. В обители проводят санитарную обработку, сообщает сетевое издание «Новости Брянска».

На официальном сайте общины указано, что «в связи с эпидемиологической обстановкой в Свенском монастыре» он закрыт для посещений со 2 по 16 сентября.