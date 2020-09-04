Мир продолжает бороться с пандемией коронавируса. Отдельные государства продолжают постепенно снимать противоэпидемические ограничения, однако опасность заражения сохраняется. На данный момент общее число заразившихся превысило 26 млн и продолжает расти. Эпидемиологи ожидают второй волны пандемии, которая может начаться уже в ближайшее время.

При этом ряд стран, несмотря на крайне негативную реакцию США, проявил интерес к вакцине, разработанной российскими специалистами, и заявил о своём желании её приобрести.

О событиях, связанной с борьбой с коронавирусом в мире, читайте в трансляции ИА REGNUM.