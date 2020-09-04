Коронавирус в Италии: за месяц число заражённых выросло в 2,5 раза
По данным на вечер пятницы, в Италии умерли 35 518 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 11 (днем ранее — на 10). Выздоровели 209 027 человек, за сутки этот показатель увеличился на 537 (днем ранее — на 289). Число подтвержденных носителей выросло на 1733 (днем ранее — на 1397).
В Киргизии коронавирус выявили почти у полутора тысяч детей и подростков
В Киргизии не зарегистрировано ни одного случая смерти детей или подростков, у которых был выявлен коронавирус.
ВОЗ: в Африке заразились коронавирусом более 1,275 млн человек
Количество случаев заражения коронавирусом в Африке преодолело отметку в 1,275 млн, сообщает 4 сентября африканское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter.
По данным представительства, число выявленных случаев коронавируса в странах континента достигло 1 275 906.
Турпоток из России в Турцию по итогам 2020 года может сократиться вдвое
Турцию в 2020 году могут посетить порядка трёх миллионов российских туристов, что почти в два раза меньше прошлогоднего показателя, заявил председатель делегации Российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев.
AstraZeneca готовится к поставке вакцины в Японию
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca 4 сентября начала клинические испытания вакцины от COVID-19 в Японии, сообщает информационное агентство Kyodo. Компания планирует начать поставки вакцины в страну в начале следующего года.
На границе Хорватии и БиГ — митинг из-за закрытия границ в связи с COVID-19
4 сентябрях на границе города Аржан в Хорватии и Виницы в Республике Босния и Герцеговина организована мирная манифестация недовольных ограничительными мерами, введёнными им целью предотвратить распространение коронавируса. Данные меры подразумевают ограничение передвижения через границы двух стран. Местные жители уже в течение нескольких месяцев не могут попасть на работу и в образовательные учреждения.
Сербия требует от властей Черногории отменить тесты для въезда граждан
Посольство Сербии в Черногории потребовало от компетентных органов Черногории полной отмены ограничительных мер и тестов для въезда своих граждан.
Ранее Черногория смягчила условия для граждан стран региона, входящих в «желтый список». Теперь въехать в Черногорию из Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины и Северной Македонии можно не только с ПЦР-тестом, но и с положительным тестом на антитела IgG (не старше 30 дней) и с отрицательным результатом серологического теста на антитела IgM.
В Ираке заявили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
Количество новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Ираке за сутки, впервые преодолело отметку в пять тыс., сообщает 4 сентября минздрав страны.
В украинском Тернополе школы продолжат работать вопреки карантину
На Украине власти города Тернополя не остановили работу учебных заведений, как того требуют нормы «красной» зоны карантина. Об этом заявил мэр города Сергей Надал 4 сентября на заседании городского штаба, которое транслировалось в социальной сети Facebook.