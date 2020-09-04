Ижевск, , 16:04 — REGNUM До 15 октября в домах престарелых и детских интернатах, расположенных на территории Удмуртии, вводятся дополнительные ограничения. Соответствующие распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов.

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Ограничения распространяются на девять филиалов Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также на два детских дома-интерната для умственно0отсталых детей: Канифольный и Глазовский.

В частности, на территорию учреждений ограничен доступ посторонних лиц и транспорта. Персонал обеспечен возможностью круглосуточного пребывания с проживанием. Сотрудники учреждений будут проходить регулярные обследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 пациентов и один сотрудник Нагорного психоневрологического интерната в Ижевске получили положительные тесты на коронавирус. Все инфицированные, проживающие в интернате, госпитализированы, сотрудник находится под наблюдением медиков по месту жительства.

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