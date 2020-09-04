Ростов-на-Дону, , 15:59 — REGNUM В Ростовской области около 30 тыс. человек приняли участие в написании исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны. «Диктант Победы» можно было написать либо на одной из 444 площадок, либо в дистанционном режиме, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

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«Диктант Победы» поможет защитить правду о войне, сохранит память о подвиге нашего народа. Предотвратит переписывание истории и её искажение, присвоение одними заслуг других», — отметил участник освобождения Ростова-на-Дону, Украины, Молдавии, Польши и Чехословакии Дмитрий Белов.

Участие в акции приняли операторы Службы «112», поисково-спасательные и пожарно-спасательные отряды. Не остались в стороне и жители Митякинского сельского поселения Тарасовского района, неподалёку от которого третьи сутки пылает мощный лесной пожар.