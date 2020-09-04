Москва, , 15:59 — REGNUM С января по август 2020 года больше всего электронных полисов ОСАГО в России было продано в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

На российскую столицу в отчётном периоде пришлось 9,3% е-ОСАГО от всех заключенных в России электронных договоров ОСАГО.

На втором месте в региональном рейтинге находится Московская область с долей в 5,4%. Тройку лидеров по числу проданных электронных полисов ОСАГО замыкает Свердловская область (4,1%).

На четвёртом месте с одинаковым результатом разместились Санкт-Петербург и Самарская область (2,9%).

«Разница в показателях по отдельным регионам объясняется, скорее всего, различиями в строгости карантинных мер из-за коронавируса, а также их продолжительностью», — пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, за первые восемь месяцев 2020 года в РФ было заключено 11,2 млн электронных договоров ОСАГО.

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