Сургут, Югра, 4 сентября 2020, 15:54 — REGNUM В сургутской школе №9 (ХМАО) класс отправили на карантин по COVID-19. У педагога младших классов обнаружен коронавирус, сообщает «СургутИнформ-ТВ».
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Отмечается, что учительница 1 сентября встречала детей в маске. На следующий день она ушла на больничный. Класс отправили на дистанционное обучение.
С начала пандемии на 4 сентября в Сургуте выявили 5 003 заражений коронавирусом, 51 человек с COVID-19 скончался.