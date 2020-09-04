Сургут, Югра, , 15:54 — REGNUM В сургутской школе №9 (ХМАО) класс отправили на карантин по COVID-19. У педагога младших классов обнаружен коронавирус, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

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Отмечается, что учительница 1 сентября встречала детей в маске. На следующий день она ушла на больничный. Класс отправили на дистанционное обучение.

С начала пандемии на 4 сентября в Сургуте выявили 5 003 заражений коронавирусом, 51 человек с COVID-19 скончался.