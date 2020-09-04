Москва, , 15:54 — REGNUM Государство на юго-западе Африки — Намибия — с 1 сентября открыла границы для въезда иностранных туристов. Для въезда в страну требуется отрицательный тест на коронавирус, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: АТОР перечислила правила въезда в Дубай, Египет и на Мальдивы

Отмечается, что схема пребывания Намибии для зарубежных путешественников выглядит весьма громоздкой и сложной. В частности, в течение первых семи дней туристы могут проживать только в одном месте.

По мнению туроператоров, российские туристы вряд ли полетят в эту страну. Во-первых, между РФ и Намибией нет прямого авиаперелета, только с двумя пересадками в Стамбуле и Аддис-Абебе (Эфиопия). Во-вторых, дорогие авиабилеты — 160 тыс. руб. на человека в одну сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, главное правило въезда российских туристов в Дубай, Египет и на Мальдивы — справка об отрицательном тесте на коронавирус.

Читайте также: АТОР перечислила правила въезда в Дубай, Египет и на Мальдивы