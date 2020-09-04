Архангельск, , 15:54 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявлено 72 случая заболевания COVID-19, общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 11 153. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным статистики, среди новых пациентов — 38 архангелогородцев, 11 — северодвинцев, по пять случаев выявлено в Ленском и Котласском районах, по три — в Няндомском и Вилегодском, по два — в Приморском районе и Коряжме, по одному — в Холмогорском и Плесецком районах.

В штабе также сообщили, что суточный прирост выздоровевших после коронавирусной инфекции составил 35 человек. Всего с начала пандемии в области COVID-19 переболели 9596 человек. От опасной инфекции скончались 202 пациента.