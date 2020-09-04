Токио, , 17:12 — REGNUM Британская фармацевтическая компания AstraZeneca 4 сентября начала клинические испытания вакцины от COVID-19 в Японии, сообщает информационное агентство Kyodo. Компания планирует начать поставки вакцины в страну в начале следующего года.

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По данным AstraZeneca, в испытании вакцины AZD1222, которая разрабатывается совместно с Оксфордским университетом, примут участие 250 человек в возрасте от 18 лет.

В августе компания заключила соглашение с правительством Японии о поставке 120 млн доз вакцины против коронавируса. AstraZeneca планирует направить 30 млн доз уже в январе-марте 2021 года.

Аналогичные клинические испытания вакцины AZD1222 уже проведены в Великобритании, Бразилии, Южной Африке и США.