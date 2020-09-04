Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM В Петербурге объявлен тендер на проектирование нового участка первой («красной) линии метрополитена, от действующей конечной станции «Проспект Ветеранов» до будущей станции «Пулково».

Аэропорт Пулково Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», максимальная стоимость контракта заявлена в размере 37 млн 362 тыс.рублей. Конкурсные заявки принимаются до 30 сентября 2020 года, победителя определят в октябре текущего года. Срок исполнения контракта — 1 июня 2022 года.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры ожидает от подрядчика выполнения схемы планировки территории будущего продолжения первой линии, составления схемы границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования и других документов, предшествующих началу строительства.

Напомним, что ранее обсуждалась возможность создания линии «аэроэкспресса» от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала. Однако этот проект был заморожен: его экономическая эффективность вызывает большие сомнения.

Эксперты отмечали, что продолжение метро до «Пулково» гораздо более привлекательно для пассажиров и создает возможность развития территорий, на которых появятся новые станции метро.

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Напомним, согласно принятой в 2018 году отраслевой схеме развития метрополитена на действующей первой (Кировско-Выборгской) линии предложено ответвление от существующей станции «Проспект Ветеранов» до будущей станции «Пулково», с промежуточными станциями «Ульянка» и «Авиагородок».