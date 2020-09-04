Йошкар-Ола, , 15:44 — REGNUM В Марий Эл режим повышенной готовности продлили до 27 сентября. Соответствующие изменения в указ о его введении внес глава региона Александр Евстифеев.

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Уточняется, что по-прежнему в республике сохраняется масочный режим для граждан при нахождении в общественных местах: магазинах, аптеках, на остановках и в общественном транспорте. Также сохраняется запрет на проведение ряда массовый мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл с 31 августа действует третий этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Отменены требования о 50%-ной загрузке спортивных сооружений в отношении физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку при тренировках сборных команд России и Марий Эл. Также на полную мощность начали работать гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и другие санаторно-курортные организации.

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